Concurso Caixa tem data de adiamento para ser decido; confira aqui

O concurso Caixa deverá ter a decisão de suspensão das provas, devido à catástrofe no RS, na próxima terça-feira (14/5)! O presidente da Caixa, Carlos Vieira, confirmou a informação nesta sexta (10). De acordo com o dirigente, a pauta será debatida com o Conselho Diretor.

Além disso, também foi informado que um possível adiamento apenas para o estado gaúcho é pouco provável, sendo assim, uma suspensão nacional é mais presumível. O presidente da Caixa ainda informou que “Há uma forte tendência pelo adiamento”.

O Direção Concursos entrou em contato com a assessoria do órgão que confirmou o encontro marcado para 14 de maio de 2024. Vale ressaltar que, recentemente a a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) enviou um ofício solicitando o adiamento das provas do concurso Caixa!

O certame, que é regionalizado, ou seja, as distribuição das 4.050 vagas está previamente estabelecida entre os estados brasileiros, ofertará 42 vagas imediatas e 11 para CR no cargo de Técnico Bancário Novo no estado do Rio Grande do Sul.

As cidades no Rio Grande do Sul que terão aplicacação das provas do concurso Caixa, segundo o edital, são:

Santa Maria;

Uruguaiana;

Caxias do Sul;

Porto Alegre;

Novo Hamburgo;

São Leopoldo;

Pelotas;

Passo Fundo; ou

Santo Ângelo.

Panorama do concurso Caixa

Organizado pela Fundação Cesgranrio, o concurso Caixa oferta 4.050 vagas (imediatas e em cadastro reserva) de níveis médio e superior de formação.

Confira, a seguir, a distribuição das vagas:

Nível médio Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR; Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR;

Nível superior Médico do Trabalho: 23 + 5 CR; e Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR.



Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 14.915,00, além de diversos benefícios. Entretanto, os ganhos reais podem ultrapassar R$ 17 mil!

As provas estão previstas, até o momento, para serem aplicadas no dia 26 de maio de 2024, contudo a data pode mudar.

Resumo do Concurso Caixa