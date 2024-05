O estudante Miguel Pardine, de apenas 9 anos, faleceu nesta segunda-feira (20), no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após dar entrada com pneumonia.

Segundo o jornal Notícia Imediata, o menino sofreu uma parada cardíaca quando a equipe médica tentou realizar uma intubação.

A Igreja Batista do Bosque de Cruzeiro do Sul emitiu uma nota de pesar em razão da morte de Miguel. Os pais dele eram discípulos na igreja. “Que o Espírito Santo console e conforte a família enlutada”.