Denilson e Belo se reencontram e celebram a paz em evento solidário da Globo

No último domingo (26), uma reconciliação surpreendente marcou o evento Futebol Solidário da Globo, que visa arrecadar doações para ajudar o Rio Grande do Sul. Denilson e Belo, que estavam sem contato há anos devido a uma disputa judicial, finalmente se reencontraram e mostraram que o desentendimento ficou no passado.

A briga entre os dois começou quando Belo deixou o grupo Soweto, sem pagar a quantia devida ao ex-jogador. Por anos, Denilson cobrou o pagamento da dívida milionária, que foi finalmente quitada pelo cantor há alguns meses.

Durante o evento, os dois apareceram juntos no “Domingão”, onde o ex-jogador brincou: “O que o Brasil queria ver. Tá aí, ó!”. Ele acrescentou que o conflito foi exacerbado pela falta de diálogo: “A última conversa nossa por telefone foi: ‘poxa, a gente deveria ter conversado antes’”.

Em um momento de descontração, Belo se declarou ao amigo e deu um beijo na bochecha de Denilson: “Sabe que eu te amo muito, tenho carinho”. Denilson, mantendo o tom leve, respondeu: “Me botaram no time esperança, que é a última que morre”. A cena inesperada encantou os fãs e espectadores.

Belo falou sobre briga com ex-jogador

Na semana anterior, Belo já havia mencionado a reconciliação durante uma entrevista no programa “Conversa com Bial”.

Ele falou sobre a resolução da longa briga judicial que durou mais de 20 anos e expressou seu desejo de voltar a tocar novamente com Denilson em uma próxima oportunidade.

“Denilson sempre foi maravilhoso, sempre gostou de pagode, inclusive quem o levou para o Soweto fui eu. Tudo resolvido, quero até que ele venha tocar aquele tantazinho murcho no palco”, brincou Belo na ocasião.

Com a dívida resolvida e as pazes feitas, Denilson e Belo mostraram que estão prontos para virar a página e seguir adiante. A atitude de ambos, neste domingo, foi bastante comemorada nas redes sociais.

O que diz a web?