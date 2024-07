A poucos dias da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, a revista americana Sports Illustrated fez projeção do quadro de medalhas do Time Brasil ao final da competição. De acordo com a previsão, o Brasil deixaria os Jogos de Paris com 22 medalhas.

Caso a projeção se concretize, o Brasil bateria o recorde de medalhas já conquistadas pela delegação brasileira em uma única edição de Jogos Olímpicos. O número seria superior as 21 vezes em que o Brasil esteve no pódio em Tóquio 2021, quando a equipe brasileira levou sete ouros, seis pratas e oito bronzes. Grande promessa do Brasil para Paris 2024, a surpresa da lista da revista americana foi Rebeca Andrade, que não parece como medalhista de ouro. Segundo a previsão, a ginasta levaria três medalhas de prata e uma de bronze. Confira a previsão: Medalhas de ouro:

Bia Ferreira (boxe/60kg)

Rayssa Leal (skate/street)

Gabriel Medina (surfe)

Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia)

Seleção masculina de vôlei Medalhas de prata:

Marcus D’Almeida (tiro com arco)

Wanderley Pereira (boxe/80kg)

Rebeca Andrade (ginástica artística- individual geral, salto e trave)

Martine Grael e Kahena Kunze (vela/49erFX)

Ana Marcela Cunha (maratona aquática)

Seleção feminina de vôlei Medalhas de bronze:

Keno Marley (boxe/92kg)

Beatriz Soares (boxe/66kg))

Equipe feminina de ginástica artística

Rebeca Andrade (ginástica artística- solo)

Rafael Silva (judô/+100kg)

Augusto Akio (skate/park)

Tatiana Weston-Webb (surfe)

Caroline Santos (taekwondo/67kg)

Alison dos Santos (atletismo/400m com barreiras)