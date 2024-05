Empresário acreano se transforma em Dona Hermínia e surpreende a web; confira

Na noite de quinta-feira (10), os seguidores do empresário Stanley Bittar foram surpreendidos com uma transformação inusitada. O fundador da Stanley’s Holding decidiu encarnar a famosa Dona Hermínia, personagem imortalizada pelo saudoso ator Paulo Gustavo no filme “Minha mãe é uma peça”.

A metamorfose impressionante incluiu uma produção meticulosa, onde Stanley teve que abrir mão de sua barba para assumir um rosto completamente maquiado e feminino. O resultado, compartilhado em uma live para seu público de um milhão de seguidores, deixou a web em polvorosa.

Mas a surpresa não parou por aí. A transformação foi parte de um anúncio estratégico para a Stanley Hair, empresa do grupo, que lançou um novo serviço de transplante capilar, batizado de “A Stanley é uma mãe”. A live, além de apresentar a novidade, serviu como uma ação de marketing impactante, garantindo uma ampla repercussão nas redes sociais.

Veja a transformação: