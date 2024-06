Enem 2024: como se inscrever na Página do Participante e tudo sobre a prova

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 começaram nesta segunda (27) na Página do Participante do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A prova é o principal vestibular do país e leva estudantes que concluíram o ensino médio ao ensino superior público, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A nota do exame também pode ser usada em outros programas, como o Prouni. Nas linhas a seguir, veja tudo que você precisa saber sobre as inscrições no Enem 2024.