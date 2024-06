Espetáculo circense chega ao Acre e será no estacionamento do Via Verde Shopping

Respeitável público acreano, preparem-se para uma experiência única que está chegando em Rio Branco: o Le Petit Cirque está prestes a desembarcar na cidade, trazendo um espetáculo repleto de novidades e encanto para toda a família acreana.

Com uma super estrutura o Le Petit Cirque estará montado no estacionamento do Via Verde Shopping, do dia 5 de junho a 5 de agosto e convida o público acreano a embarcar numa jornada mágica, repleta de surpresas e momentos inesquecíveis.

Inspirado nos primeiros circos europeus, o Le Cirque Petit nasceu em 2021 fruto da linhagem centenária da família Ramito, que presta uma sincera homenagem a essa tradição do estilo retrô. Criado e idealizado no Brasil, estrelando artistas nacionais e internacionais, o circo resgata ainda a essência e a mágica dos circos tradicionais, proporcionando uma ponte entre o legado dos primeiros circos e a alegria das famílias modernas.

Para o superintendente do shopping, Wander Porto, o espetáculo circense exerce um papel fundamental no desenvolvimento e na formação das crianças, proporcionando uma experiência única e enriquecedora. “A magia e a diversão presentes no circo têm o poder de estimular a imaginação, a criatividade e o senso de aventura dos pequenos espectadores e estamos muito felizes em poder trazer um espetáculo que segue a essência dos circos tradicionais, para toda família acreana”, completou.

Os malabaristas, palhaços, acrobatas e demais artistas realizam atrações que despertam a admiração dos pequenos, alimentando sua curiosidade e fascínio pelo mundo ao seu redor. O circo é um espaço onde as crianças podem vivenciar uma atmosfera de fantasia e encantamento, inspirando-as a perseguirem seus sonhos e acreditarem em seu potencial.