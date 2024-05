Ex-secretario sofre grave acidente de trânsito e está em estado grave no pronto-socorro de Rio Branco

O engenheiro civil e ex-secretário de Estado de Portos, Aeroporto e Hidrovias, José Otávio Francisco Parreira (65), foi vítima de um grave acidente de trânsito, na noite desta terça-feira (4), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, José Otávio trafegava no sentido bairro-centro em um carro modelo HR-V de cor cinza e placa QLW-8468, pela Avenida Amadeo Barbosa, quando acabou passando mal, perdendo o controle do veículo, subiu no canteiro e acabou batendo na palheira que divide as pistas.

Com impacto, José Otávio acabou batendo a cabeça na parte de dentro do carro, mesmo com o acionamento automático do Airbag. A vítima teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave, ficando desorientado e um possível Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Populares que passavam no local ajudaram a vítima que estava sozinha dentro do carro e acionaram os agentes de Trânsito e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou a ambulância de suporte básico e, devido a gravidade do acidente, foi necessário pedir apoio a ambulância de suporte avançado, que esteve no local e, em ação conjunta entre socorristas da básica e da avançada, o médico Jhonata Santiago conseguiu entubar e estabilizar o quadro clínico do paciente que estava desorientado.

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito isolaram a área para o trabalho da perícia de trânsito. Após o procedimento de praxe, o veículo foi removido por guincho.

Otávio estava lutando contra um câncer desde 2023, e precisou fazer campanha nas redes sociais para doação de sangue. A vítima também utiliza uma bolsa de colostomia e passou por procedimentos cirúrgico.

Zé Otávio desempenhou funções importantes no Governo no Estado do Acre e na Prefeitura de Rio Branco, durante o período das administrações petistas, chegando a ser secretário Municipal de Desenvolvimento e Gestão durante a gestão de Raimundo Angelim na capital.