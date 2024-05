Gladson Cameli confirma shows de Murilo Ruff e Manu Bahtidão na Expoacre Juruá; VÍDEO

Na noite desta quinta-feira, 23 de maio, o governador Gladson Cameli revelou com exclusividade ao jornalista Luciano Tavares duas atrações de peso que agitarão a Expoacre Juruá deste ano. Com datas marcadas para 31 de julho a 4 de agosto, o evento promete oferecer entretenimento de qualidade e música para todos os gostos.

O destaque da abertura do evento ficará por conta de Murilo Rufi, ex-marido da saudosa cantora Marília Mendonça. Com uma carreira musical própria e um talento indiscutível, Rufi promete emocionar o público com sua performance marcante.

E para encerrar com chave de ouro, a renomada cantora Manu Batidão foi anunciada como a grande novidade desta edição da feira de agronegócios do Juruá. Reconhecida por seus sucessos, incluindo a colaboração memorável “Daqui Pra Sempre”, ao lado de Simone Mendes, que se tornou um hit em 2023, Manu Batidão já conquistou um lugar de destaque no cenário musical nacional, com presença marcante no Spotify e nas redes sociais.

Veja o momento em que Gladson revela as atrações: