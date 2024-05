Gladson diz que Governo poderá fazer nova reforma: “Quem não atender é porque não quer estar”

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (20), o governador Gladson Cameli anunciou que o governo poderá realizar uma nova reforma administrativa após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o manteve no cargo.

A possibilidade de um ‘reformaço’ no governo já havia sido divulgado pela coluna Pimenta no Reino, do ContilNet.

Cameli disse que ainda nesta segunda-feira deverá reunir o Comitê de Gestão do Estado para “traçar algumas metas, para termos um planejamento para quando eu sair do governo não ficar devendo os fornecedores, manter os compromissos em dias, manter uma tranquilidade para os próprios secretários para não ficar aquela instabilidade, um ‘achismo’, e para que trabalhemos dentro realismo”.

“Todo governo tem reforma, e pode haver, depois de uma reunião em que o governador determina o que ele tem que determinar, cobra um planejamento, quem não atender, é porque não quer tá no governo”, completou.