Influenciadora dá dicas de como limpar folhas e galhos de árvores do quintal sem precisar queimá-los

Nos últimos meses, o nível de poluição do ar no Acre foi considerado “perigoso”, segundo a plataforma suíça IQAir. A poluição foi registrada em muitos estados do Brasil, principalmente no Norte.

Nas redes sociais, uma influenciadora ensina aos seus seguidores a amenizar uma prática feita por muitas pessoas, que ajuda a amenizar a problemática. Trata-se da queima de folhas e galhos de árvores.



De acordo com tia Ly, como é conhecida, que publica vídeos voltados para questões de biologia, a forma, bastante simples, consiste em fazer um pequeno buraco no terreno e enterrar as partes vegetais provenientes das árvores, deixando o quintal limpo e garantindo outros benefícios.

“Quase um ano e ainda não queimei ou joguei nenhuma folha fora. Enterrando as folhas, elas se decompõem e voltam em forma de substrato para as plantas”, afirma.

Veja o vídeo.