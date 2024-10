Laudo aponta morte por overdose, e delegada libera acusado de homicídio no interior do Acre

O caso que inicialmente era investigado como homicídio em Sena Madureira, no interior do Acre, ganhou um novo desdobramento após o laudo médico revelar que a causa da morte de Railton da Silva de Souza, o louro, de 34 anos, foi overdose, e não homicídio a faca, como se acreditava.

No último dia 15 de outubro, Railton foi encontrado ensanguentado no Beco do Bozó, região da feira livre, o que levou à suspeita de que ele tivesse sido assassinado. Entretanto, a delegada responsável pelo caso, Rivânia Franklin, declarou em entrevista à Rádio Dimensão FM, nesta segunda-feira (21), que a investigação teve uma reviravolta após a análise médica realizada no Hospital João Câncer Fernandes apontar que a perfuração sofrida pela vítima era superficial e não atingiu nenhum órgão vital.

“Colhemos o depoimento da médica que atendeu a vítima, e ela nos confirmou que a perfuração não era grave o suficiente para causar a morte. O laudo médico aponta claramente que a overdose foi a verdadeira causa”, explicou a delegada.

O principal suspeito, Francisco Romerito de Oliveira Ferreira, de 37 anos, foi preso no mesmo dia do incidente, na zona rural de Sena Madureira. No entanto, diante da nova conclusão sobre a causa da morte, a delegada solicitou a soltura do acusado, já que não há mais provas suficientes para manter a acusação de homicídio.

A delegada Rivânia Franklin lamentou ainda o crescente consumo de entorpecentes na cidade, ressaltando que o uso de drogas tem agravado os problemas de segurança pública no município. “Infelizmente, temos observado um aumento preocupante de usuários de drogas na nossa região, o que acaba levando a tragédias como esta”, concluiu.

A investigadora acrescentou, ainda, que um cachimbo foi encontrado na roupa da vítima, o que evidencia o consumo de entorpecente em momentos anteriores a morte.

Por Radar 104