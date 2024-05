Governo lança Prêmio de Comunicação com homanagem a Val Sales e R$ 107 mil em premiações

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom) e em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), deu início ao lançamento do 2º Prêmio de Comunicação do Estado. O evento aconteceu nesta quinta-feira (16), no auditório da nova sede do Detran, localizada na Estrada Dias Martins, n° 849, bairro Jardim Primavera.

Além das categorias padrão do 1º Prêmio de Comunicação, que incluem texto, áudio, telejornalismo, web vídeo e foto, foram adicionadas duas novas categorias: vídeo de TV e vídeo de Web. A iniciativa reforça o compromisso do governo em reconhecer e valorizar os profissionais de comunicação do estado do Acre.

A homenagem a Val Sales, que foi uma figura emblemática na comunicação do estado, ressalta sua contribuição significativa para o jornalismo local e seu legado como profissional dedicada e talentosa. O Prêmio de Comunicação, ao incluir seu nome, reconhece o impacto positivo que ela deixou na imprensa acreana e reafirma o compromisso em valorizar os profissionais que, como Val, dedicam suas vidas ao serviço público através da comunicação.

A jornalista Val Sales de Carvalho morreu na madrugada de 30 de junho de 2017, aos 51 anos, na emergência do Hospital do Câncer de Rio Branco. Val Sales lutava contra um câncer no pulmão por um ano. Ela teve atuação de destaque na imprensa acreana, pois trabalhou na TV Acre, TV Rio Branco, TV Gazeta e jornal Página 20, além de ter assessorado empresas e autoridades.

Durante o evento de lançamento, os participantes tiveram a oportunidade de assistir à palestra “Comunicando governos e instituições com eleitores conectados”, ministrada pelo renomado professor e consultor de marketing político, Marcelo Vitorino.

O prêmio, que visa estimular e valorizar a produção de trabalhos jornalísticos, premiará as melhores notícias veiculadas em diferentes veículos da imprensa ou plataformas digitais acreanas. Os conteúdos devem ser de interesse e relevância para a sociedade acreana, abordando diversas áreas como saúde, educação, cultura, segurança pública, entre outras.

As inscrições estão abertas para reportagens veiculadas entre os dias 1º de janeiro a 20 de outubro de 2024, e os trabalhos deverão ser enviados pela internet. O prêmio totalizará R$ 107 mil em premiações, com R$ 15 mil para o primeiro lugar e R$ 5 mil para o segundo colocado de cada categoria. Na categoria Estudante, o primeiro colocado receberá R$ 5 mil e o segundo colocado, R$ 2 mil.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 28 de novembro, e o local será divulgado posteriormente pela Comissão Organizadora, por meio das redes sociais da Agência de Notícias do Acre, vinculada à Secretaria de Estado de Comunicação.

Este é mais um passo importante na valorização da imprensa acreana e no reconhecimento do trabalho dos profissionais de comunicação do estado. Mais informações podem ser obtidas via e-mail [email protected].