Hellblade 2 e Paper Mario são destaques nos lançamentos da semana

O novo capítulo na saga da guerreira Senua a levará para as terras da Islândia, onde ela decide atacar os terríveis vikings que invadiram sua vila e botar um fim em sua tirania. A sequência de Hellblade: Senua’s Sacrifice trará uma jornada repleta de aventura e ação, na qual Senua enfrentará inimigos em um novo sistema de combate 1 contra 1 que conta com animações realistas e golpes violentos. As Fúrias, vozes na mente de Senua devido a sua psicose, também estão de volta, porém a protagonista aprendeu a como lidar com elas um pouco melhor no primeiro game.