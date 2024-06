Homem invade residência e mata ex-esposa e o atual namorado dela

Na noite deste sábado (25), um homem identificado como Vinícius Walace, de 28 anos, invadiu uma casa na Rua B do Residencial Colina Parque, localizado à margem direita da rua Paulo Francis, no bairro Nova Floresta, zona sul de Porto Velho, onde ele matou a ex-mulher, identificada como Jaiane Lemos, de 27 anos, e o namorado dela, Everaldo Oliveira Santos, de 34 anos, com vários tiros.

De acordo com informações, as vítimas estavam em casa, quando o assassino chegou em um carro modelo Creta de cor escura. Ele chama a ex, dizendo quere ver o filho deles, momento em que ela parece não aceitar devido o horário. O criminoso se revolta e pula o muro com cerca elétrica e concertina e tem acesso ao quintal da casa.

O suspeito vai até a posta de vidro e pede para ela abrir. Quando ela se aproxima, ele efetua os tiros e atinge a mulher, que caiu ao solo, agonizando. O bandido vai atrás do atual namorado dela, que tenta se esconder, mas também acaba sendo morto com vários tiros. Na sequência, o atirador foge do local com ajuda de um comparsa, que fica dentro do carro.

Após o crime, a Polícia Militar junto com o Samu, são acionados pelos moradores vizinhos. Quando a equipe médica chega, constata que as vítimas já estão sem vida. O local é isolado e a perícia criminal, junto com o IML são acionados para fazer os trabalhos necessários.

