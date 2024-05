Jovem que matou pais a marteladas desenhava monstros e demônios

Diversos monstros, caveiras e imagens que semelhantes a demônios aparecem desenhadas, supostamente, pelo autor do crime.

A reportagem confirmou que os peritos da Polícia Civil tiraram fotos dos cadernos do menor para o laudo, mas não apreenderam por não considerarem que são indícios do crime. A Delegacia de Homicídios da Capital, entretanto, deverá fazer novas diligências para coletar o caderno e apensar como prova no inquérito.

Assassino confesso

Segundo investigações preliminares, o jovem confessou o crime ao ser preso e revelou que a motivação teria sido uma discussão com os pais, que não teriam permitido que o filho faltasse às aulas na escola para treinar jiu-jitsu.

Depois do crime, o adolescente ainda teria ido lanchar com um amigo e, ao voltar para casa, colocou fogo no cômodo em que os corpos dos pais estavam. Logo depois, ele acionou a polícia e o Corpo de Bombeiros.

Ao chegar na casa, os bombeiros constataram que o fogo já havia consumido todo o andar do quarto do casal foi incendiado.

O jovem era o filho mais novo do casal, que ainda tinha outros três filhos, todos adotados de famílias diferentes.

Ao Metrópoles, um vizinho revelou que o jovem aparentava ser um garoto normal, e que sempre o via jogando bola em um campo próximo ao local que mora.“Sempre tratou todas as pessoas ‘de boa’. Uma vez até jogou bola comigo, mas não teve discussão.”, afirmou o homem que preferiu não se identificar. “Mas outras pessoas relatam que ele era agressivo”, diz.