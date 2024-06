Levantamento revela que 90% da população do Acre já foi vacinada contra a Covid-19

A plataforma Brasil em Mapas divulgou nesta semana o número de brasileiros, por estado, vacinados com pelo menos uma dose contra a Covid-19. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Continua Anual (PNAD-C), do IBGE.

De acordo com o levantamento, cerca de 94% da população brasileira se vacinou contra a doença, o que representa 188,3 milhões de pessoas de 5 anos ou mais, que tenham tomado pelo menos uma dose.

Em relação aos estados, a maioria está com mais de 90% de vacinados. É o caso do Acre, com 90% da população.

O estado menos populoso – Roraima é o menos vacinado, com pouco mais de 80% de prevalência.

Já o Piauí possui o maior percentual nacional (96,7%) e Roraima o menor.

O estado mais populoso do país – São Paulo tem 96% de vacinados, um dos estados considerados inacessível – o Amazonas, registrou 90%.

O Ministério da Saúde considera que uma dose dava alguma proteção para a pessoa em relação à covid, mas o esquema eficaz é de pelo menos duas doses da vacina e a meta de 90% da população. Em geral, 88% das pessoas tinham tomado duas doses.

Ainda na pesquisa, observou-se dentre os que não confia ou não acredita em vacina são 16,9%. Entre os não vacinados, o percentual de internação foi maior do que os vacinados.

Houve um percentual alto da população em todo o Brasil, inclusive em regiões em que procuraram ser vacinadas, após serem influenciadas por algum discurso negacionista no passado.

Situação do Acre

No Acre, segundo dados do Ministério da Saúde, já foram aplicadas 1,7 milhões de vacinas. Só na primeira dose, foram mais de 700 mil aplicadas, quase 600 mil na segunda dose e quase 300 mil na dose de reforço. Em relação a terceira dose, forma aplicada apenas um pouco mais de 5 mil doses.