O trabalho foi lançado em agosto do ano passado, mas sem as canções “Bêbada Favorita”, com Maiara & Maraisa, “Sagrado Profano”, com KayBlack, “O Amor Tem Dessas (e é melhor assim)” e “You Don’t Know Me”, com Caetano Veloso.

O lançamento das novas músicas acompanha uma nova fase do Escândalo Íntimo, que inclui, além das faixas extras, um filme que será lançado ainda neste domingo (26), às 20h. "Escândalo Íntimo – O Filme" traz "sonhos e pesadelos" de Luísa Sonza Na sexta-feira (24), Luísa Sonza anunciou "Escândalo Íntimo – O Filme" nas suas redes sociais e deu detalhes da produção. "Esse filme conecta todos os visuais que lancei até então, é um grande paradoxo na minha mente, sonhos e pesadelos que passam pela minha cabeça", escreveu. Quem esteve presente no show da cantora na sexta-feira (24), em São Paulo, pode assistir à produção com antecedência.