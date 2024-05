Morre Amélia Marques, mais uma vítima da queda do avião em Manoel Urbano

A região de Manoel Urbano, já abalada pela tragédia aérea ocorrida em 18 de março de 2024, é novamente envolvida em luto e consternação com a triste notícia do falecimento da biomédica Amélia Cristina Rocha Marques, de 28 anos.

Amélia, que era uma das sobreviventes da queda do avião no dia 18 de março em Manoel Urbano, interior do Acre, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito nesta sexta-feira (24), em Manaus, no Amazonas.

A jovem, que havia sido transferida para o Centro de Tratamento de Queimados em Manaus após o acidente, lutava pela vida desde então. Antes de seu falecimento, Amélia havia sido extubada e estava consciente, apresentando sinais positivos de recuperação. No entanto, seu estado de saúde ainda inspirava cuidados devido à gravidade das queimaduras e outros ferimentos sofridos no acidente.

O avião Cessna Skylane 182, que estava com sete ocupantes a bordo, excedendo sua capacidade máxima, não possuía autorização para operar como táxi aéreo. Além disso, constatou-se que o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) da aeronave estava vencido desde junho de 2019, acrescentando ainda mais gravidade à situação.

O trágico acidente aéreo, que resultou na morte do comerciante peruano Sidney Estuardo Hoyle Vega e deixou outros seis feridos, incluindo Amélia, evidenciou diversas irregularidades.

A comunidade local, assim como familiares e amigos de Amélia, está profundamente consternada com mais essa perda irreparável. A jovem, que estava de mudança para Santa Rosa do Purus em busca de estar mais próxima de seu marido, deixa um vazio nos corações daqueles que a conheciam.

O caso de Amélia Marques é um triste lembrete dos perigos envolvidos em voos irregulares e das consequências devastadoras que podem resultar de infrações às normas de segurança aeronáutica.