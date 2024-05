Moto furtada em Rio Branco é apreendida pela PM na BR-364; autor do crime é preso

Na tarde desta terça-feira (14) policiais militares de Sena Madureira (8º BPM) conseguiram recuperar uma motocicleta que tinha sido furtada nesta semana de Rio Branco. Além disso, o autor do furto foi preso e encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena.

O furto em questão se deu no último dia 12, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco. Na ocasião, o homem se apossou de uma motocicleta Biz 125 e evadiu-se do local. A PM tomou conhecimento que ele estaria se deslocando para a cidade de Manoel Urbano, interior do Acre.

Diante disso, uma equipe foi deslocada para a BR-364 e alcançou o homem na altura do km 17, BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. O acusado não reagiu e foi levado em seguida para a delegacia para os procedimentos de praxe.