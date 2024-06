No Acre, jovens reeducandos se desligam de facção e decidem seguir Jesus

O trabalho religioso que é realizado há anos no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, surtiu mais um efeito positivo. Dois reeducandos que viviam há cerca de 8 anos no mundo do crime decidiram se desligar das facções criminosas para trilhar um novo caminho: seguir a Jesus.

Desse modo, acompanhados do pastor Júnior Braga, eles gravaram um vídeo anunciando suas decisões. A gravação do vídeo é um dos requisitos dos próprios grupos criminosos para que decisão seja aceita. “Graças a Deus, a pregação da palavra de Deus continue transformando vidas dentro do presídio de Sena Madureira. Com isso, quem ganha não é somente a família desses reeducandos, mas também a sociedade em geral”, destacou o pastor Júnior, um dos líderes que leva o evangelho para os apenados.

Diante dessa mudança radical de comportamento, os “novos convertidos” são retirados de suas celas de origem e levados para o Bloco da bênção. Por lá, são acompanhados pelos policias penais que verificam, mediante o passar do tempo, se a decisão anunciada foi realmente verdadeira ou não. Em caso de descumprimento de algumas normas, eles regressam para o pavilhão de origem.

Nos últimos anos, a pregação da palavra de Deus dentro do presídio já conseguiu desmembrar inúmeros reeducandos dos grupos criminosos em Sena Madureira.