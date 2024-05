Pastor diz em culto que beijou filha na boca: “Nossa, que mulherão”

O pastor Lucinho Barreto, membro da Igreja Batista da Lagoinha, afirmou durante um culto ter beijado a filha na boca quando ela estava “distraída”. O vídeo viralizou nas redes sociais nessa quinta-feira (2/5) e recebeu uma avalanche de críticas.

O trecho do vídeo foi retirado de um culto ministrado pelo religioso e disponibilizado no último dia 15 de abril no canal de YouTube da igreja. As imagens foram feitas dentro de um templo em Belo Horizonte (MG).

Barreto e o filho Davi falavam sobre a passagem de Gênesis 22, em que Deus pede a Abraão que dê seu filho como holocausto. Em um determinado trecho, o pastor fala da criação dos filhos.

“Peguei minha filha um dia e falei que amava ela. Falava: ‘Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego’. Ela falava: ‘Credo, pai, você já é da mamãe’. Daí dava beijo nela. “Um dia, ela distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela disse ‘Que isso, pai?’ Eu falei assim: ‘Porque quando encontrar seu namorado, vou falar: você é o segundo. Eu já beijei’”, exemplificou.

O intuito era mostrar que o papel do pai é de valorização de seus filhos, segundo o pastor.

Veja:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Depois, Lucinho afirma que a filha “tem uma relação muito forte” com ele. “[Ela] Me ama. Quem me ouve falar uma coisa dessa pensa besteira. Quem tem mente suja pensa coisa suja. Mas quem sabe de pureza, sabe do que estou falando aqui”. Até o momento, ele não se manifestou sobre o caso.

Emily, filha do pastor, usou as redes sociais para defender o pai, afirmando que o trecho foi retirado do contexto, que ele nunca a beijou de língua e que não houve abuso.

Críticas a falas do pastor

Nas redes sociais, usuários começaram a destacar que a fala é problemática por incitar violência sexual e incesto.

O trecho também recebeu reações no X (antigo Twitter). “Depois vai falar para o namorado que você foi o segundo a transar com ela. O primeiro foi eu. Tudo em nome de Deus, família e pátria”, escreveu uma pessoa. “Nojento”, disseram outras.

Seguidores do religioso também reagiram e afirmaram que o trecho foi descontextualizado. “Quem conhece o Lucinho sabe como ele é”, escreveu uma pessoa nos comentários de uma página de notícias, que repostou o vídeo. “Mas gente, isso está na bíblia. Ló se deitou com suas duas filhas”, escreve outra.

Igreja envolvida em polêmicas

A Igreja da Lagoinha, da qual Lucinho Barreto faz parte, é a mesma do pastor André Valadão, que também já esteve envolvido em diversas políticas tanto de cunho político, mas, especialmente, contra pessoas homossexuais. O religioso chegou a dizer que era preciso “resetar” os membros da comunidade LGBTQIAPN+ e que, se Deus pudesse, “matava tudo e começava tudo de novo”.

O perfil principal da Igreja Batista da Lagoinha no Instagram é seguido por 785 mil pessoas. No YouTube, o canal em que os cultos gravados são disponibilizados conta com 743 mil inscritos. A igreja tem com centenas de unidades no Brasil e no mundo. Só nos Estados Unidos, está em 31 cidades.