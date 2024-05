Com as fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde o final de abril, peixes do lago Guaíba, estão sendo avistados nadando pelas ruas de Porto Alegre. Diante do transbordamento do lago, os animais foram vistos no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.

Em janeiro de 2023 já havia sido detectada a presença de palometas (Serrasalmus maculatus), conhecidas popularmente como piranhas carnívoras, no Guaíba. A presença do peixe se deu pela transposição e conexão dos rios Uruguai e Jacuí com as águas do lago. Segundo entrevista divulgada na Zero Hora, o analista de tecnologia da informação Victor Warth relatou que que viu uma piranha-amarela a mais de cinco quilômetros de distância do Rio Jacuí, na rua Cel. Bordini. O peixe estava próximo de um bueiro. “Não sei se foi por ali que acabou chegando. Estava simplesmente boiando, já sem vida. Chovia bastante no momento”, contou Warth. Os pescadores da região relatam que as piranhas são vistas há pelo menos três anos e que a chegada do animal nos rios da região estava gerando prejuízos para o ecossistema local. O desequilíbrio ocorre, porque a piranha não são uma espécie natural da área e atacam outros peixes que não seriam alvos da cadeia alimentar delas. Veja vídeo das piranhas encontradas nas ruas de Porto Alegre