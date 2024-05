Polícia Civil institui novo hino, medalhas para agentes e recria identidade visual da instituição

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (17), a resolução CSPC/AC nº. 01, de 15 de maio de 2024, que aprova o regulamento dos símbolos da instituição.

Entre os símbolos da PCAC estão o hino, bandeira, brasão e o distintivo. Entre as medalhas instituídas estão: medalha de Tempo de Serviço, medalha do Mérito Policial, medalha da Importância Funcional, medalha do Mérito Correcional, medalha do Relevante Serviço Prestado, Medalha de Ato de Bravura, dentre outras.

Já o hino da Polícia Civil é o composto pela letra de Marcos Aurélio Magalhães Pina e Música de Sandoval França e Marcos Aurélio Magalhães Pina, com poema, música, arranjo e andamento de marcha.

CONFIRA O HINO:

Gente forte, audaz e combatente

Sempre alerta e treinada estará

Com sigilo, discrição e eficiência

Em defesa do povo acreano

II

Onde houver o perigo iminente

E o caos quiser prevalecer

A Civil será mão estendida

Braço forte da justiça no poder

ESTRIBILHO

Não há barreiras

Não há missão

Que encontre em nossas fronteiras

A fraqueza em nossa instituição

III

Com Galvez criou-se o decreto

Em 19 de julho nasceu

Apurando o crime em fato concreto

Reprimindo o delito ela cresceu

IV

Este estado tão nobre conquistado

De nome Acre tornou-se do Brasil

Todos saibam que nele existe força

E seu nome é Polícia Civil

ESTRIBILHO

Não há barreiras

Não há missão

Que encontre em nossas fronteiras

A fraqueza em nossa instituição.

Foi instituída também, a Galeria de Imagens dos Delegados-Gerais da Polícia Civil, como forma de preservar a história da instituição e homenagear aqueles que exerceram a relevante função de comandá-la.

Confira o documento: