Preço da cesta básica tem redução de mais de 10% entre fevereiro e maio, diz pesquisa

O custo da cesta básica de alimentos em Rio Branco apresentou uma redução significativa de 10,14% entre fevereiro e maio deste ano, atingindo o preço médio de R$597,07. Os dados, divulgados na última sexta-feira (10), foram obtidos com base nos preços de 15 produtos alimentícios, pesquisados em três supermercados locais, no último dia 2 de maio.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), apesar de a carne bovina ainda representar o maior valor na composição da cesta básica, foi observada uma redução significativa de 15,10% no preço desse produto durante o período, chegando ao preço médio de R$ 37,26 o quilo.

O custo da cesta básica, conforme levantado, ainda demonstra uma condição relativamente adequada para alimentação das famílias de baixa renda de Rio Branco.

Os itens pesquisados são considerados uma provisão alimentar para uma família com renda média mensal de até R$2 mil, composta por três pessoas adultas ou duas adultas e duas crianças.