Prefeitura faz recadastramento de moradores em situação de rua até 17 de maio no Centro POP

A Prefeitura de Rio Branco, realiza desde o dia 13 de maio no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), o recadastramento desses moradores. O objetivo é atualizar e aprimorar os dados sobre esse grupo vulnerável, garantindo assim uma melhor prestação de serviços e políticas públicas adequadas às suas necessidades. A ação encerra no próximo dia 17.

Segundo a coordenadora do Centro POP, Liberdade Leão, diariamente, mais de 200 pessoas são assistidas pelos serviços disponibilizados na unidade. Por isso, a necessidade do recadastramento para continuar alcançando essas pessoas.

“A gente precisa fazer esse recadastramento para ter uma base de como realmente está a situação da população de rua. Nesse primeiro momento, vamos fazer o recadastramento na unidade até sexta-feira. O próximo passo será nos territórios, porque sabemos que muitos não vêm até o centro, então vamos até eles para verificar in loco.”

De acordo com o último recadastramento, o Centro POP assiste cerca de 500 pessoas, mas a coordenadora explicou que esse número pode aumentar ou até mesmo diminuir. Por isso, a importância da ação para chegar naqueles que podem estar fora do alcance do poder público.

“Além da questão alimentar, que muito se fala, também trabalhamos em parceria com a saúde fazendo encaminhamentos e com a educação que já vai recomeçar com as aulas, inclusive, faremos as rematrículas. E claro, fazemos palestras e ofertamos serviços psicológicos, esse é um trabalho todo voltado para eles. Então, precisamos saber quem realmente ainda não foi contemplado com nossas iniciativas”, destacou.