Quem é o fisiculturista preso por espancar mulher e levá-la à morte

Natural de Anápolis (GO), Igor atuou como fisiculturista durante alguns anos e chegou a disputar competições na categoria Men’s Physique.

Contudo, fontes ouvidas pelo Metrópoles ligadas ao mundo bodybuilder afirmam que o homem de 31 anos era “queimado” no meio, com um histórico de polêmicas e envolvimento em brigas.

Após abandonar as competições, Igor passou a atuar como nutricionista e educador físico com foco no preparo de atletas. Ele possuía um perfil no Instagram, excluído recentemente, onde compartilhava para mais de 12 mil seguidores seu trabalho.