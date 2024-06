Rodrigo Faro se manifesta sobre acusação por esquema de corrupção na Itália: ‘Pego de surpresa’

O apresentador explica que foi enganado pela firma Diritto Di Cittadinanza SRL, que havia sido recomendada por um amigo. “Rodrigo através de seus advogados aqui no Brasil forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos”, explica um comunicado divulgado por meio da página do paulistano, de 50 anos.

No mesmo comunicado, a equipe de representantes de Rodrigo Faro salientam que ele e a mulher foram “beneficiários do esquema, ou seja, foram vítimas desse escritório e de sua equipe, uma vez que contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idônea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas”. O texto acrescenta: “Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos”.