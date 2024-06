Rogeria Rocha e Cremosinho terminam relacionamento; influencer desabafa nas redes sociais

Numa reviravolta surpreendente, a influenciadora Rogeria Rocha compartilhou com seus seguidores, nessa sexta-feira (31), o término de seu relacionamento com Cremosinho. O casal, conhecido por seu conteúdo humorístico e parcerias publicitárias, encantou milhões nas redes sociais com sua parceria, aparentemente sólida.

Com uma base de fãs de 482 mil seguidores, Rogeria Rocha vem construindo uma carreira influente, enquanto Cremosinho, com mais de 8 milhões de seguidores, ganhou destaque por seu papel no reality show “Cremo House”.

A relação entre Rogeria e Cremosinho era frequentemente compartilhada com o público, revelando momentos de humor e afeto. Anteriormente, Rogeria havia enfatizado a autenticidade de seu relacionamento, destacando sua admiração pela trajetória de Cremosinho e ressaltando a genuinidade de sua conexão. No entanto, conforme anunciado por Rogeria nas redes sociais, o casal decidiu seguir caminhos diferentes devido a propósitos divergentes.

Apesar da separação, Rogeria expressou profundo respeito por Cremosinho e desejou-lhe o melhor em sua vida pessoal e profissional. Este desfecho inesperado marca o fim de uma era nas redes sociais, deixando seus fãs surpresos e ansiosos por notícias futuras. Enquanto isso, ambos os influenciadores enfrentam um período de transição, buscando encontrar novos caminhos em suas vidas pessoais e profissionais.

“Primeira e última vez que falarei desse assunto; o Gilderlan (cremosinho) e eu não estamos mais juntos, temos propósitos diferentes e por isso decidimos seguir caminhos diferentes. Eu o respeito muito e desejo as melhores coisas do mundo, que Deus abençoe imensamente a vida, o trabalho e a família dele sempre. Não é um momento fácil pra mim, vou ficar fora das redes por esses dias, então peço respeito e compreensão. Nunca fui de falar da minha vida pessoal e relacionamentos aqui, mas como esse eu expus e estão perguntando muito, acho que devo um pronunciamento a vocês. Amo vocês e obrigada por tudo sempre, assim que eu estiver melhor volto”, desabafou a influencer no Instagram.