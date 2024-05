RS: Guaíba pode levar 12 dias para ficar abaixo da cota de inundação

De acordo com projeções do Serviço Geológico do Brasil (SGB), o nível do Guaíba, em Porto Alegre (RS), pode levar até 12 dias para ficar abaixo da cota de inundação, de 3 metros.

As projeções apontam que o Guaíba está em ritmo de recessão lenta e pode ainda ter pequenas elevações nos próximos dias.

O coordenador do Sistema de Alerta Hidrológico do SGB, Arthur Matos, explica que todos os rios que estão drenando para Porto Alegre estão com tendência de diminuição, e isso faz com que o Guaíba continue em recessão.

“No entanto, com os novos eventos de chuvas que já estão ocorrendo, pode haver repique, cuja intensidade dependerá do volume dessas chuvas”, declara Matos.

Arthur destacou que os repiques são historicamente observados no Guaíba após ocorrências de inundações, o que pode atrasar o retorno à normalidade.