Saiba quem é esposa de Rodolfo Abrantes que denunciou abusos em igreja

Quem é Alexandra?

Rodolfo e Alexandra se conheceram quando ainda circulavam pelo cenário do Rock e se casaram em 2001, no mesmo ano em que o cantor deixou o Raimundos. Com o passar do tempo, o casal ficou cada vez mais ligado ao universo evangélico.

Atualmente, os dois frequentam a igreja Lagoinha Alphaville, a mesma congregação de famosos como Maíra Cardi, Graciele Lacerda e Biah Rodrigues.

Alexandra se dedica à produção de conteúdos evangélicos e, no Instagram, onde acumula 1 milhão de seguidores, publica vídeos sobre religião e autoconhecimento voltados, principalmente, para o público feminino.