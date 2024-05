Simaria quebra o silêncio e revela se ainda fala com Simone Mendes

Desde então, as irmãs foram vistas poucas vezes interagindo publicamente. Recentemente, Simone foi perguntada se ainda conversava com Simaria, ao que respondeu apenas “sim”. No final de abril, Simaria foi vista maquiando a sobrinha no sítio de Simone, em vídeo compartilhado pelo influenciador Carlinhos Maia.

Em entrevista recente ao programa “Conversa com Bial”, Simone Mendes revelou que sentiu medo após o fim da dupla com Simaria.

“Eu tinha muito medo porque, na nossa história, é muito difícil uma dupla se separar e dar certo. Não me vem à memória nenhuma dupla no Brasil que tenha se separado e uma ter partido e ter dado certo.”, declarou.