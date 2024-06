Djidja Cardoso, a sinhazinha do Boi Garantido, morre aos 32 anos

Djidja Cardoso, sinhazinha do Boi Garantido, morreu na manhã desta terça-feira (28/5), aos 32 anos. De acordo com o portal G1, a informação foi confirmada por familiares, mas a causa do falecimento não foi revelada.

Cardoso representou a sinhazinha do Garantido no Festival Folclórico de Parintins entre 2016 e 2020, quando se aposentou da arena.

Atualmente, ala comandava um salão de beleza no Amazonas. O estabelecimento publicou, em sua conta oficial do Instagram, que todas as unidades estarão fechadas nesta terça-feira “por motivo de força maior”.