Vereador e outras duas pessoas são presas pelo estupro de criança de 11 anos

Três acusados pelo estupro de uma criança de 11 anos foram presos no interior do estado do Acre, em Assis Brasil. A polícia civil (PC) levou os envolvidos para a delegacia geral do município para que os procedimentos cabíveis sejam tomados.

O primeiro dos acusados teve uma pena de oito anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado. O segundo a 10 anos, sete meses e 24 dias de reclusão, também em regime fechado, enquanto o terceiro a 10 anos, quatro meses e sete dias de reclusão, no mesmo regime.

Dentre os presos pela polícia civil, estão um vereador da cidade e um servidor público da saúde. As prisões ocorreram no mês de maio, caracterizado pela campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Neste período, a PC vem realizando ações focadas em combater crimes desta natureza, como maneira de evidenciar a importância envolta em casos como este.

De acordo com o site AC24Horas, o vereador se trata de Wermyson Martins Tamburini (PSDB), de Assis Brasil.