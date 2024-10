Concurso Correios: retificação altera conteúdo programático; confira!

O edital do concurso Correios passou por sua segunda retificação nesta quinta-feira (24/10)!

A retificação foi publicada no site do Instituto IBFC, banca organizadora do certame, e traz alteração referente ao conteúdo programático específico para o cargo de Analista dos Correios – Analista de Sistemas.

O documento informa a exclusão do item 4.1 (Resolução CNJ nº 468/2022 e o Guia de Contratações de STIC do Poder Judiciário e suas alterações), presente nos conteúdos programáticos do cargo de Analista dos Correios, nas especialidades seguintes:

Analista de Sistemas – Produção;

Analista de Sistemas – Redes;

Analista de Sistemas – Suporte de Banco de Dados;

Analista de Sistemas – Suporte de Sistemas;

Os demais itens permanecem inalterados.

As inscrições do concurso Correios estão abertas e podem ser realizadas no site da banca IBFC até o dia 28 de outubro. As taxas de participação são de R$ 39,80 para o cargo de Agente/Carteiro (nível médio) e R$ 42,00 para Analista dos Correios (nível superior).

São ofertadas, ao todo, 3.511 vagas imediatas, para os cargos de Agente e Analista dos Correios. O salário inicial é de até R$ 6.872,48.

Confira, abaixo, a retificação na íntegra: