59% dos homens acreditam que ciúmes é sinal de amor, revela pesquisa

Você é do time que vasculha o celular do parceiro procurando por conversas “incriminatórias”? Tem todas as senhas e fica de olho em interações nas redes sociais? Aparentemente, você não está sozinho. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro revelou que mais da metade dos brasileiros acreditam que o ciúmes é, na verdade, um sinal de amor.

Os resultados mostraram que 59% dos homens defendem o ciúmes como um sinal de afeto. E não apenas isso: eles também acham que o sentimento é capaz de “apimentar” a relação.

Entre as mulheres, 47% delas concordam com a afirmativa. Os pesquisadores ouviram 1.500 pessoas de todas as regiões do pais, em maio. Os participantes tinham mais de 18 anos.

Questionados se acreditavam ser ciumentos dentro de uma relação, 57% dos homens assumiram ter algum nível de ciúmes; e 11% disseram ser os mais ciumentos da relação.

No caso do sexo feminino, 67% admitiram ter ciúmes; e 27% responderam ser mais ciumentas do que os parceiros.

“O ciúme é a justificativa para muitos casos de violência contra a mulher. Isso pode explicar a diferença na percepção masculina e feminina em relação ao sentimento. Além disso, os homens tendem a ter menos percepção do próprio ciúme, o que pode agravar ainda mais essa dinâmica nos relacionamentos”, afirmou Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, à CNN.