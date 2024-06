Aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul são reconhecidos como os mais sustentáveis do Brasil

Os aeroportos Rio Branco e Cruzeiro do Sul, ambos da rede VINCI Airports, receberam prêmios no Programa Aeroportos Sustentáveis, nas categorias de até um milhão e até 200 mil passageiros, respectivamente. Essa distinção, entregue pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), celebra práticas sustentáveis nas instalações aeroportuárias. A cerimônia de premiação ocorreu durante o evento Aviação Sustentável, em Brasília, no dia 6 de junho.

Além desses reconhecimentos, outros aeroportos da rede também se destacaram, como Porto Velho (RO), Tefé (AM), e Salvador Bahia, demonstrando o compromisso da VINCI Airports com a sustentabilidade. O Programa Aeroportos Sustentáveis avalia critérios amplos de gestão ambiental, incluindo redução de poluentes, uso eficiente de recursos hídricos e mitigação do ruído aeronáutico.

Entre as práticas que contribuíram para essas conquistas estão programas internos de educação ambiental, parcerias com universidades federais e ONGs, adoção de iluminação e refrigeração eficientes, além de medidas para reduzir o consumo de água e gerenciar resíduos. A Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia destacou o orgulho por ter dois aeroportos da região reconhecidos como os mais sustentáveis do Brasil.

O Rio Branco Airport, um dos sete operados pela VINCI Airports na Amazônia, busca promover a conectividade e estimular a economia local, incorporando padrões operacionais globais para oferecer uma experiência de viagem mais eficiente e segura.

A VINCI Airports, maior operadora aeroportuária do mundo, administra mais de 70 aeroportos em diversos países, comprometendo-se desde 2016 com uma estratégia ambiental internacional, visando alcançar zero emissões líquidas de carbono em toda a sua rede até 2050.