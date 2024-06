Alan Rick se junta a Pacheco nas críticas ao STF por descriminalizar maconha para uso pessoal

Nesta noite de terça-feira (25), o senador acreano Alan Rick (UB) juntou-se ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nas críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal) pela aprovação de medida que descriminaliza o uso de maconha por quem se declara usuário da droga.

Saiba mais: Pacheco diz que discorda de decisão do STF em descriminalizar a maconha

Nesta quarta-feira (26), o STF volta a discutir o tema para definir qual a quantidade não será considerada crime e sim ato ilícito, punido com lei mais branda.

Saiba mais: STF libera porte de maconha para usuários em quantidade ainda a ser definida

Para Alan Rick, a decisão do STF foi contrária à maioria do que pensa a população brasileira sobre o assunto. Também apontou que a tomada de posição do STF é usurpação do Congresso.

“O STF decide descriminalizar o consumo pessoal da maconha. Caramba! Apresentei a PEC 45/23 em abril no Senado, e é preciso uma postura firme da Câmara dos Deputados para votar a matéria o mais rápido possível e restabelecer a ordem constitucional no Brasil”, disse o senador. “Drogas, aborto e jogatina – Não!”, acrescentou.

Veja vídeo: