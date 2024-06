Pacheco diz que discorda de decisão do STF em descriminalizar a maconha

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, nesta terça-feira (25), discordar da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de descriminalizar o uso e porte de maconha por usuários. O parlamentar chegou a insinuar invasão de competência do STF às atribuições do Congresso, a quem cabe legislar e estabelecer as leis no país.

Pacheco é autor de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que criminaliza o porte de qualquer tipo de droga ilícita no país. Segundo ele, decisões sobre a descriminalização da droga no país só poderiam ser tomadas por meio de um processo legislativo, através do Congresso Nacional, e jamais por decisão judicial, ainda que da Suprema Corte no país.