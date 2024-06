Amigo dá detalhes de briga de Lucas com Laéllyo após vídeo viralizar

O ex-relacionamento de seis meses entre Lucas Souza e Laéllyo Mesquita ainda segue dando o que falar. No TikTok, um vídeo de um amigo do stylist falando sobre uma briga, com direito a soco na cara, viralizou.

Na gravação, o rapaz conta que um amigo de Lucas Souza deu um “murro” em Laéllyo, à mando do ex-marido de Jojo Todynho. A situação teria acontecido em março de 2023 durante a gravação do DVD de Mari Fernandez, em São Paulo.

“O amigo do Lucas deu um murro na boca do Laéllyo, em março. (…) O Laéllyo estava com a boca toda sangrando, porque o Lucas não podia brigar e mandou o amigo bater no Laéllyo”, disse Thiago Matheus no vídeo.

“Eu fui para o hotel e, quando cheguei lá, o Lucas estava fazendo um escândalo na frente do hotel, Laéllyo estava ligando pra Cariúcha pra ela tirar o Lucas de lá, porque ele não queria meter o Lucas em confusão (…) Laéllyo me ligou e pediu que eu não filmasse a confusão e eu fiquei no carro calado, quietinho, sem entender nada porque, até então, eu não sabia que o Laéllyo tinha envolvimento com o Lucas”, completou ele.

Segundo o rapaz, a relação entre os dois era tóxica. “Encontei o Laéllyo no hotel, todo cheio de sangue e logo em seguida ele se livrou desse Lucas, porque era praticamente um relacionamento tóxico”, disparou.

A coluna Fábia Oliveira foi atrás de Thiago Matheus para saber mais sobre o episódio. Em uma conversa, ele detalhou o ocorrido.

“Eu não sabia do relacionamento do Laéllyo com o Lucas, eu nunca imaginava, porque ele nunca tinha me contado. Nem imaginei. Quando foi no DVD da Mari Fernandez eu encontrei o Laéllyo muito rápido, tinhaum lugar só pra influenciadores, e depois ele foi ao banheiro. Quando ele foi no banheiro, eu também ia no banheiro nesse mesmo momento. E quando eu voltei, ele já estava saindo do banheiro com a cara toda ensanguentada. Ele não falou nada e saiu, foi embora”, contou à coluna.

Thiago disse que viu quando Lucas chegou ao hotel, iniciando um barraco, logo depois. “Nisso, eu vi um cara lá, depois eu vi o Lucas. Eles estavam em um camarote meio restrito. Como sou amigo do Laéllyo, eu fiquei preocupado, ele não respondia o WhatsApp e como eu estava com outro amigo quehiago tinha carro, eu fui atrás do Laéllyo. Quando eu cheguei lá, ele não me respondia e, do nada, o Lucas apareceu e começaram o barraco”.

Segundo o rapaz, foi só depois disso que Laéllyo revelou que tinha uma relação com o ex de Jojo Todynho.

“Quando acabou tudo isso, o Laéllyo estava desesperado, me ligou e falou: ‘Amigo vem aqui na recepção’. Eu fui e foi quando ele me contou tudo, que ele tinha uma relação com o Lucas, que o Lucas estava fazendo barraco na frente do hotel, que queria entrar no quarto do hotel… Já fiquei sabendo de outros episódios, como que o Lucas já tentou jogar o carro do precipício quando foi buscar o Laéllyo depois do Navio da Xuxa”, falou ele.

E completou: “O Laéllyo sempre deixou pra mim para eu nunca comentar com ninguém. Uma vez, quando o Lucas estava na Fazenda, eu meio que dei a entender que ele tinha ficado com um amigo meu e, na época, o Laéllyo ficou puto, ficou até um tempo sem falar comigo. Hoje em dia a gente já está de boa, eu pedi desculpas pra ele e é isso”.