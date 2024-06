Arqueólogos encontram desenho dos Simpsons dentro de tumba de 3,5 mil anos

Arqueólogos do Egito encontraram um novo sarcófago de uma múmia de 3,5 mil anos. Dentro, acharam uma imagem parecida com uma personagem dos Simpsons, desenho norte-americano.

A parte interna da tampa mostrava a figura de uma mulher de cor amarela, com uma longa roupa verde e um cabelo retangular na cor azul. Esses são as três características principais da aparência de Marge Simpson.

O caixão foi desenterrado no começo de 2023. O desenho similar a Marge é cercado uma de dúzia de sacerdotisas que representavam as 12 horas do dia. No interior do caixão estavam os restos mumificados de Tadi Ist, filha do sumo sacerdote de El-Ashmunein. Ela foi enterrada em Minya, há 43 km de distância da cidade nomeada em homenagem ao seu pai.

Segundo a reportagem do jornal egípcio The Egyhptian Gazette, a múmia foi encontrada em excelente condição, usando uma máscara e um vestido de contas.

“Esta é uma cena rara e importante. Cada cena da hora tem sua forma”, disse o Secretário Geral do Conselho Supremo de Antiguidades, Mostafa Waziry, ao portal.

Recentemente, a foto do sarcófago foi postada no Reddit, fórum online, que causou entusiamos entre os usuários pela similaridade com a personagem dos Simpsons. É uma brincadeira recorrente que a série tenha previsto diversos acontecimentos ao longo dos anos. Por exemplo, um episódio dos anos 2000 mostra Donald Trump como presidente.

Além disso, em 1990, o desenho previu a censura da escultura de Davi, feita por Michelangelo, algo que aconteceu recentemente: uma diretora de escola na Flórida, nos Estados Unidos, foi forçado a se demitir por conta de reclamações sobre uma aula onde ela mostrou a estátua.

Um usuário do Reddit comentou que essa “a única vez documentada na história onde Os Simpsons não fizeram isso primeiro”.

Apesar da imagem ter uma semelhança inegável com a personagem do desenho animado, os arqueólogos acreditam que ela retrata a mulher enterrada no caixão em sua viagem para o além.