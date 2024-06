Bingão das mães acontece neste sábado em Sena Madureira; veja detalhes

A Prefeitura de Sena Madureira confirmou a realização do Bingão das Mães, neste sábado (1), às 15 horas, na praça 25 de Setembro. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, visa homenagear as famílias do município, com destaque para as mães, nesta que é a terceira edição do evento.

O prefeito Mazinho Serafim anunciou que o bingão terá seis rodadas, com sorteios duplos e até triplos. Além dos bingos, os participantes poderão desfrutar de prêmios extras, diversas brincadeiras e shows musicais, que ocorrerão no palco montado na praça. Para garantir o conforto dos presentes, a população foi convidada a chegar mais cedo e levar suas cadeiras de praia ou bancos.

“Esse evento é uma forma de reconhecermos e celebrarmos a importância das mães em nossas famílias e comunidade”, afirmou o prefeito Mazinho Serafim. O secretário de Cidadania, Daniel Herculano, um dos principais entusiastas do projeto, destacou a colaboração dos parceiros para a realização do evento. “Sem a ajuda dos nossos parceiros, não seria possível realizar mais uma edição deste evento tão querido pela comunidade”, disse.

Organização disponibiliza 20 mil cartelas grátis

A expectativa é de que milhares de pessoas compareçam ao evento. Foram distribuídas 20 mil cartelas de bingo nos bairros e no centro de Sena Madureira. Para aqueles que vêm da zona rural ou que ainda não conseguiram adquirir uma cartela, mais de 2 mil estarão disponíveis no local.

Além de proporcionar diversão, o evento também serve como uma oportunidade para a geração de renda, beneficiando vendedores ambulantes e comerciantes locais. “É um momento importante não só para as famílias, mas também para a economia local, pois permite que nossos comerciantes e ambulantes aproveitem a grande presença de público”, ressaltou o secretário Daniel Herculano.

O evento contará com a presença de diversas autoridades, incluindo a deputada federal Meire Serafim, o deputado estadual Gilberto Lira, além do prefeito Mazinho Serafim, vereadores da base e outros secretários municipais.

A população de Sena Madureira está convidada a participar desse momento de celebração e homenagem às mães, que promete ser uma tarde de muita alegria e confraternização na praça 25 de Setembro.