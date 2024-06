Bocalom assina decreto de emergência por conta da seca extrema em Rio Branco nesta sexta

O prefeito Tião Bocalom (PL) vai assinar nesta sexta-feira (28) o decreto de emergência e anormalidade em razão da estiagem em Rio Branco.

“Diante da situação de escassez hídrica, e frente a ações de mitigação de desastres já implantadas, mesmo assim sendo necessário mais ações emergenciais, necessário se faz a decretação de Situação de emergência, conforme parecer técnico e estudos feitos pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, demonstrando a situação de anormalidade pela estiagem que se iniciou”, disse a nota da Prefeitura.

A Prefeitura anunciou que, ao todo, já são são 73 localidades rurais afetadas, bem como parte dos bairros na zona urbana.

“Neste instante, a Prefeitura de Rio Branco já contempla 31 localidades rurais com abastecimento de água potável para consumo humano e trabalha assiduamente na captação e tratamento de água na zona urbana”.

A informação de antecipar o decreto de emergência havia sido antecipado pelo diretor de Administração de Desastres da Defesa Civil, o tenente-coronel Cláudio Falcão, durante entrevista ao ContilNet na última semana.

Além disso, o prefeito anunciou, também, que fará na sexta-feira o lançamento da Operação Estiagem.

Próximo do nível mais baixo da história

Na medição feita pela Defesa Civil Municipal na manhã desta quinta-feira (27), o nível do rio marcou apenas 1,78m.

Mesmo com a chuva registrada na capital nesta semana, o nível do rio não ganhou um volume significativo de água. Com a marca atingida nesta quinta-feira (27), o Rio Acre está a 53 centímetros de igualar a menor cota da história, quando o afluente atingiu em setembro de 2022, 1,25 metros.