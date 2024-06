Bocalom fisga mais um partido para apoiar a sua reeleição; saiba quem é o novo aliado

Em um anúncio feito nesta sexta-feira (21), o atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, revelou que recebeu o apoio oficial do Podemos para sua pré-candidatura à reeleição na prefeitura de Rio Branco. A decisão foi celebrada por Bocalom como uma aliança estratégica e positiva para seu projeto político, destacando a convergência de pensamentos e valores entre ele e o partido.

O prefeito Bocalom, que assumiu o cargo em uma eleição anterior, ressaltou a importância do apoio partidário para fortalecer suas iniciativas em prol da cidade. A parceria com o Podemos visa ampliar as bases de apoio e consolidar suas propostas para melhorar a qualidade de vida dos moradores da capital.

“Tivemos uma conversa bastante produtiva e construtiva, onde nossos pensamentos e valores convergiram, e tenho certeza que será uma aliança onde irá agregar muito em nosso projeto”, compartilhou o prefeito nas redes sociais.

Ney Amorim, presidente do Podemos no estado, também expressou otimismo com a aliança, destacando a capacidade de Bocalom em liderar com eficiência e comprometimento. “A pré-candidatura do atual prefeito promete ser um dos pontos centrais das próximas eleições municipais, com foco em temas como infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento sustentável.”, comentou.

Veja fotos: