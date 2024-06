Boliviano morto a tiros em Cobija estava na lista de morte do CV; brasileiro pode ser o próximo

O boliviano Eloy Ramos Castillo, de 28 anos, que foi executado com um tiro na noite desta quinta-feira (27), na cidade de Cobija, na Bolívia, estava com o nome em uma lista de pessoas que deveriam ser mortas por uma facção criminosa.

De acordo com informações da Polícia Nacional da Bolívia, Eloy Castillo estava em pé próximo a um restaurante no bairro Jayme Paz Zamora, quando foi surpreendido por dois criminosos armados que chegaram em uma moto Kingo. O passageiro desceu e disparou duas vezes contra a vítima, sendo que uma acertou o peito do jovem.

Eloy ainda chegou a ser socorrido na carroceria de uma caminhonete, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Hospital Roberto Galindo. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao necrotério. Autoridades policiais e representantes do Ministério Público de Cobija estiveram presentes para coletar informações sobre a vítima.

Segundo a imprensa local, Eloy Castilho está na lista de “decretados do Comando Vermelho” e a motivação da morte seria que a vítima era informante, ou seja, entregava os companheiros de facção criminosa para os rivais ou para a polícia.

Em um vídeo recebido pela reportagem aparece também um brasileiro, identificado como Cayo Ventura, que está na lista para ser executado pelo CV da Bolívia. No vídeo também aparecem armas de fogo de grosso calibre, mostrando o poder “bélico” da facção.

As forças de segurança e inteligência do Brasil também estão acompanhando o andamento das investigações na Bolívia, por ser fronteira com o Brasil, através do estado do Acre, a guerra entre as organizações criminosas pode crescer mais ainda no solo acreano a qualquer momento.

Veja imagens da lista e do momento da morte de Eloy: