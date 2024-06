Bombeiros salvam cadelinha durante incêndio de grandes proporções no Acre; ASSISTA

O 4° Batalhão de Educação, Proteção Ambiental e Combate a Incêndio Florestal/Urbano publicou fotos e vídeos do resgate de uma cadelinha após incêndio em uma residência. O batalhão fica localizado em Cruzeiro do Sul, no interior do estado do Acre.

Nas imagens é possível observar uma grande área interna na residência que foi afetada pelas chamas. Um caminhão do corpo de bombeiros foi chamado ao local, no bairro do Remanso.

Além da cadelinha da família, os militares do corpo de bombeiros também conseguiram resgatar um peixe de estimação da família. Apenas a filha do proprietário estava presente no local e conseguiu sair sem ferimentos.

A residência está localizada próximo a uma marcenaria, o que potencializou a gravidade do ocorrido. A causa do incêndio segue desconhecida.

Confira o vídeo abaixo: