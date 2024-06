Leila Pereira compareceu para depoimento na CPI das Apostas nesta quinta-feira e horas depois John Textor voltou atacar o Palmeiras. O dono da SAF do Alvinegro afirma que a expulsão de Adryelson, na vitória histórica por 4 x 3 contra o Fogão, no Brasileirão de 2023, foi manipulada pelo VAR.

Em suas redes sociais, Textor divulgou o áudio do VAR com uma póstuma analise sobre o lance. “Senador Kajuru (relator da CPI), seus 15 minutos de fama estão quase expirando… E tudo que parecemos ter aprendido em sua investigação de manipulação de resultados em benefício do Palmeiras é que você é um torcedor do Palmeiras pela vida toda. Problemas sérios precisam de pessoas sérias. Em qual lado da história você ficará? A escolha é sua”, provocou.

Veja o lance e a análise do VAR no lance citado por Textor.

John Textor afirma que as edições do Brasileirão de 2022 e 2023, vencidas pelo Palmeiras, foram manipuladas a favor do time treinado por Abel Ferreira

Com relatórios produzidos pela Good Game!, empresa especializada em checar e fazer análises de arbitragem com inteligência artificial, que as partidas estão a vitória do Palmeiras por 4 x 0 contra o Fortaleza no Brasileirão de 2022, quando o time já era campeão, e o 5 x 0 do Alviverde contra o São Paulo, na edição de 2023 do torneio.