Brasileiros são os que mais enviam áudios e figurinhas no WhatsApp, diz Mark Zuckerberg

Os brasileiros enviam mais figurinhas, interagem em mais enquetes e enviam 4 vezes mais mensagens de voz no WhatsApp do que qualquer outra população. A curiosidade foi divulgada por Mark Zuckerberg, fundador & CEO da Meta, em vídeo transmitido no evento Meta Conversations, em São Paulo, nesta quinta-feira (06).

“Vocês transformaram o ‘Zap Zap’ em algo próprio e são algumas das pessoas mais ativas do mundo no aplicativo. Um país [Brasil] que realmente abraçou o poder das mensagens para se conectar, se expressar e fazer negócios”, disse Zuckerberg.

Em 2024, a plataforma completa 15 anos e a data foi marcada pelo anúncio da disponibilidade da inteligência artificial da Meta em português para julho. A ideia é que o algoritmo traga benefícios para as empresas, como configurar um agente que possa conversar com os clientes, fornecer suporte e facilitar os negócios.

Cerca de 3 a cada 4 adultos no Brasil enviam mensagens a uma empresa ao menos uma vez por semana, de acordo com estudo da Kantar, que faz pesquisa de mercado. No evento, Zuckerberg também mencionou a disponibilidade imediata de “ferramentas de entrega otimizada”, que permite que as empresas enviem mensagens para as pessoas que têm mais probabilidade de se interessar por aquele assunto em vez de entregar a mesma mensagem para todos os clientes.

O fundador da Meta também disse que a empresa está testando uma maneira para as empresas usarem IA para criar anúncios de “Clique to WhatsApp” diretamente do aplicativo do WhatsApp Business.

“Enquanto a IA tem um grande potencial para ajudar as empresas a atender as pessoas no futuro, ela já está apoiando as empresas a alcançar clientes com mensagens relevantes”, afirmou.

Veja outras curiosidades sobre o WhatsApp no mundo: