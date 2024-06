Cabeleireiro sofre tentativa de homicídio enquanto trabalhava em Rio Branco; suspeitos estão foragidos

Dheymerson Gonçalves de Moraes, 32 anos, foi atingido por um tiro na cabeça na noite desta segunda-feira (3) em um salão de beleza na rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da mãe da vítima, identificada como Francisca, seu filho estava no salão de beleza de propriedade da família no momento do ocorrido. A mãe relatou que teria descido a escada para entrar na casa e preparar o jantar, para depois ambos irem para uma célula na igreja. Na sequência, ela informou que escutou um barulho e, quando estava subindo para o salão, viu o filho perto da escada com a marca de um tiro na cabeça, sangrando muito.

De acordo com a polícia, dois homens em uma motocicleta chegaram no local e efetuaram dois disparos de arma de fogo contra Dheymerson. A vítima ainda tentou correr, mas caiu já sem forças. Os criminosos fugiram do local logo em seguida.

Amigos da vítima chegaram no exato momento em que a tentativa de homicídio aconteceu. Eles colocaram a vítima em uma caminhonete e a encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, que era a unidade de saúde mais próxima, devido à gravidade do ferimento na cabeça.

Após o atendimento na UPA, a ambulância 02 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para fazer a transferência do paciente para o pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com os médicos socorristas do Samu, o estado de saúde de Dheymerson é considerado gravíssimo. Logo na chegada ao PS, o homem teve uma queda no nível de consciência e precisou ser entubado, sendo encaminhado diretamente para o centro cirúrgico.

A mãe de Dheymerson afirmou que o filho não tem envolvimento com nenhuma facção criminosa. No entanto, ela admitiu que seu filho é usuário de entorpecentes, embora seja um trabalhador.

Mesmo com o relato de Francisca, vizinhos disseram que Dheymerson já deu vários problemas, inclusive já agrediu a mãe, se envolveu confusão com outros parentes, e ele, há um tempo, feriu uma outra pessoa a golpes de terçado. Dheymerson também já estaria jurado de morte ao menos duas vezes. O homem também tem passagens pela polícia.

A Polícia Militar esteve no local para colher informações sobre o ocorrido. Nenhum suspeito do crime foi preso até o fechamento desta matéria. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).