Camila Moura abriu o jogo e disse tudo o que pensa sobre a possibilidade do ex-marido, Lucas Buda, se tornar pai. No Maranhão para o São João da Thay, que ocorre nos dias 7 e 8 de junho, ela conversou com o Metrópoles sobre o assunto.

“Se ele é 70% pai, se ele é 100% pai, aí é dele com a moça envolvida, eu não tenho nada a ver com isso”, afirmou Camila. A professora e influenciadora ainda destacou que não tem mais motivos para se meter na vida do ex-BBB. “Ele é um homem solteiro, divorciado, e livre para fazer o que quiser, com quem quiser.”